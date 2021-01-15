Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19

За китайскую вакцину CoronaVac, которая не доказала свою эффективность, будем платить 18 долларов за дозу. Если бы переговоры с поставщиком начали вовремя, получили бы более качественную вакцину по более низкой цене. И уже начали бы вакцинацию.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит исполнительный директор благотворительного фонда "Пациенты Украины" Инна ИВАНЕНКО.

Автор: Украинский кризисный медиа центр Инна Иваненко: наше правительство не имеет препарата и представление, что с ним делать.

6 января руководитель ГП "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов обвинил Министерство здравоохранения во вмешательстве в выбор поставщика вакцин и попытке вручную контролировать этот процесс. Это действительно вредит?

Государственное предприятие проводило переговоры с несколькими поставщиками, чтобы закупить вакцину от коронавируса в Украине. "Медицинские закупки" подали все эти предложения в Минздрав. После этого последний в ручном режиме выбрал лишь одного поставщика. Никакого объяснения, почему именно его не было.

Министерство - это орган, который формирует политику в сфере здравоохранения. Функция закупок является технически экспертной. В 2015 году ее забрали у министерства, чтобы не было коррупции. До этого 40 процентов средств отмывались на покупке лекарств. Пациенты не имели доступа к бесплатным препаратам. В то же время государство покупало их по заоблачным ценам. В 2015 году процессом закупки медикаментов занимались международные организации. Таким образом мы начали экономить безумное количество средств. Это позволило покупать больше лекарств, пациенты наконец получили к ним доступ. Затем создали национального закупщика ГП "Медзакупки Украины". Сейчас Минздрав вмешивается в его работу, пытается снова взять закупки под свой ручной контроль.

"Медзакупки" 30 декабря заключили договор о поставках 1,9 млн доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Почему выбрали именно ее?

Министерство не дало обоснованного объяснения. К этой вакцины есть несколько вопросов. Во-первых, цена. Украина согласилась платить почти 18 долларов за одну дозу. При том, что вакцина CoronaVac еще не прошла третьей фазы клинических исследований. То есть мы не знаем ее реальной эффективности. В публичном доступе сейчас появляются данные от Бразилии, где эта вакцина испытывается. Утверждают, что ее эффективность на уровне 50 процентов. По договору, если конечный показатель эффективности будет меньше 70 процентов, покупка отменяется. Для сравнения вакцина Pfizer, которая стоит примерно столько же, показала эффективность более 90 процентов. Она уже находится на рынках, ею пользуются ведущие государства мира. Зато Украина решила почему-то покупать супердорогую вакцину с недоказанной эффективностью.

Еще получим 8 млн доз по мировой программой COVAX. В сумме этого хватит, чтобы вакцинировать около 5 млн человек. Это означает, что большинство населения государства не получит вакцину?

1,9 миллиона доз, что планируем купить сейчас, - очень мало. Ведь в планах вакцинировать около 20миллионов человек. Кроме программы COVAX, проводятся переговоры и с другими донорами. Например, Всемирным банком, чтобы Украине выделили средства на покупку вакцины. Государство должно заботиться о том, чтобы вакцины были доступны и на аптечном рынке. Потому что люди, которые не относятся к группам риска, тоже хотят прививаться. Не думаю, что это произойдет в 2021 году.

Чтобы вакцина появилась на коммерческом рынке, в аптеках и частных медицинских учреждениях, она должна пройти регистрацию. На сейчас только российская вакцина Спутник V подала документы на регистрацию в Украине. Мы не интересные для крупных производителей. Чтобы привлечь их, государство должно проводить переговоры. Если будет госзаказ, поставщики станут рассматривать Украину серьезнее в этом смысле. Даже компания Sinovac Biotech не представила свою вакцину регистрацию.

Российская Спутник V может получить регистрацию в Украине?

- Учитывая то, что руководителем Государственного экспертного центра, который отвечает за регистрацию вакцин, стал ставленник министра Степанова Михаил Бабенко, не исключаю возможности, что российскую вакцину зарегистрируют. Это может произойти в ручном режиме.

МОЗ только начало создавать учебные программы для медперсонала, который должен осуществлять вакцинацию. В то время вся Европа и Израиль активно вакцинирует людей

Вакцинация украинцев от Covid-19 начнется в 1-м квартале в этом году, сказал Степанов. Речь про 700 тысяч доз компании Sinovac Biotech, которые должны поступить в ближайшее время. Но эта вакцина пока не прошла окончательно третью фазу клинических исследований. Есть ли опасность?

Не понимаю смысла таких заявлений. Еще нет официальных результатов клинических исследований от производителя. Если они будут неудовлетворительными, покупки не произойдет вообще, деньги вернутся обратно.

Организационно Украина не готова начать вакцинацию. На сайте Министерства здравоохранения от 24 декабря появилась так называемая дорожная карта вакцинации. Этот документ объясняет, каким образом должна происходить вакцинация украинцев. План очень неконкретный, написанный широкими мазками. Там нет даже четких дат. Декларирует просто основную цель: в течение 2021-2022 годов вакцинировать не менее 50 процентов населения. Никакой разъяснительной работы Минздрава по этому плану не проводит. Готовы ли мощности для хранения вакцины, ведь некоторые требуют холодового режима. Готов ли транспорт для перевозки вакцины в регионы? Что делать департаментам здравоохранения, когда вакцина приедет? Где хранить, как организовывать массовую вакцинацию, где ее проводить? Другие государства строят павильоны, переоборудуют старые аэропорты и стадионы. В январе МОЗ только начал создавать учебные программы для медперсонала, который должен осуществлять вакцинацию. В то время вся Европа и Израиль активно вакцинирует людей.

По прогнозу издания The Economist, Украина - в последних рядах очереди. Это означает, что широкий доступ к вакцине у населения появится только в 2022-2023 годах. Объективный прогноз?

Сейчас невозможно сказать, когда это может завершиться. Ведь мы еще даже не начали процесс вакцинации. У нас нет препарата и представление, что с ним делать.

55% украинцев готовы сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. 40% - не готовы, свидетельствует опрос группы "Рейтинг", проведенный в конце ноября 2020-му. Как исправить эту ситуацию?

Министерство должно было провести массовую информационную кампанию для населения. Объяснять на государственном уровне, что такое вакцинация, почему она нужна. Эта информация должна быть доступна для каждого гражданина. Этого сейчас нет вообще. Не представляю, как Минздрав планирует убеждать людей прививаться.

Как будет проходить вакцинация украинцев? Какие будут этапы?

Есть несколько этапов. В первую очередь будут вакцинировать медицинских работников, оказывающих стационарную помощь больным коронавирусом. Пожилых людей, находящихся в интернатных учреждениях, и военнослужащих. Эти категории войдут в первый этап вакцинации. Во второй - медики, оказывающие стационарную помощь другим больным, люди в возрасте от 80 лет, социальные работники. Позже - люди от 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания.

Другие страны заключают соглашения с несколькими производителями. Зачем они это делают? Почему мы сейчас имеем только один договор?

Вакцина от коронавируса - очень дефицитный продукт сейчас. Государства пытаются заключать договоры с несколькими поставщиками, чтобы обеспечить большее покрытие. То есть дать доступ к вакцине большей численности населения. К сожалению, мощности, имеющиеся сейчас, не смогут обеспечить вакциной весь мир сразу.

Руководитель ГП "Медзакупки Украины" Арсен Жумадилов говорит, что были и другие предложения, кроме компании Sinovac Biotech. А депутат от партии "Голос" Александра Устинова говорила, что Украина могла купить вакцину индийского производителя по цене 3 доллара, а не 18. Другие страны сознательно формируют себе портфолио из нескольких производителей. Мы сейчас имеем один довольно сомнительный, дорогой контракт.

Фирма-посредник "Лекхим" просто накручивает себе процент и зарабатывает таким образом в период пандемии

Компания Sinovac Biotech согласилась поставлять вакцину только через посредника - харьковскую фирму "Лекхим", говорят в Минздраве. Почему?

Эта ситуация довольно странная. Такое было во времена Раисы Богатыревой (с декабря 2012 по февраль 2014 возглавляла Министерство здравоохранения. - Gazeta.ua). Тогда лекарства покупали через фирмы-прокладки. Сейчас большие объемы лекарств государство обычно напрямую покупает у производителей. Вакцины в том числе.

Камнем преткновения здесь является цена. Мы не знаем, за сколько "Лекхим" покупает вакцину у Sinovac Biotech. Знаем только сумму в 18 долларов, за которую "Лекхим" продает ее Украине. Фирма-посредник просто накручивает себе процент и зарабатывает таким образом в период пандемии. Недавно "Лекхим" заявил также, что они планируют купить у компании Sinovac Biotech еще около 3 миллионов доз. Затем их предлагать крупным производствам по коммерческой цене, чтобы те вакцинировали своих рабочих.

Процесс покупки вакцины в Украину сопровождался рядом скандалов. Какие ключевые ошибки со стороны госорганов вы бы выделили? Какие они будут последствия?

Вся кампания подготовки Украины к вакцинации - это провал. Министр говорит, что они с мая ведут переговоры с различными производителями. Если бы это действительно было так, вакцинировать граждан мы бы могли начать уже. Так делали другие страны. Летом начали переговоры, резервировали за собой нужное количество доз. И сейчас Европа активно начала вакцинацию. Недостаточно просто купить вакцину. Надо обеспечить вакцинацию в стране. Этот вопрос еще сложнее. Имеет логистические, организационные аспекты.

Почему Украина провалила подготовку к вакцинации? Кто должен нести за это ответственность?

Министерство здравоохранения в лице Максима Степанова пытались вернуть себе влияние на закупки лекарств. Подобные прецеденты уже были. Например, с покупкой защитных костюмов ( "Медзакупки Украӥны" договорились о приобретении 90 тысяч костюмов отечественного производителя "Текстиль контакт" за 22 млн 50 тысяч гривен. Цена одного - 245 гривен. МОЗ вийшло на рынок в обход МЗУ, купив 71 тысячу китайських комбинезонов на общую сумму 34 млн 87 тысяч гривен. Цена одного - 488 гривен. - Gazeta.ua). Сейчас опять видим проявление этого ручного вмешательства. Это очень настораживает, возвращает нас в Минздрав времен Раисы Богатырьовой. Степанов заявил, что процесс покупки вакцины передан другому закупщиков. Теперь им будет заниматься не государственные предприятие "Медзакупки Украины", а международная организация Crown Agents из Великобритании. Это приемлемый вариант. Эта организация тоже имеет достаточно высокий кредит доверия. Украина успешно и эффективно сотрудничает с ней с 2015 года. В 2020 году Crown Agents закупали вакцину от бешенства, гриппа. Но, забирая закупки в ГП, министерство дискредитирует национального закупщика. Уничтожает основы идеи, что Украина должна иметь своего эффективного, прозрачного национального закупщика. За годы своей работы "Медицинские закупки" показали себя как эффективная организация.

Всего, по состоянию на утро 15 января, имеем 1 146 963 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 20 542 летальных. 166 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 847 391 пациент, из них за последние сутки - 10 328, сообщает Минздрав.