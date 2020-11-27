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пятница, 27 ноября 2020 17:07

Власть обсуждает несколько вариантов жесткого карантина - СМИ

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Власть обсуждает несколько вариантов жесткого карантина - СМИ
В правительстве нет единого мнения относительно карантина. Фото: Reuter

Власть обсуждает несколько вариантов дат внедрения полного локдауна.

Первый - с 25 декабря по 17 января, заявили собеседники "Украинской правды" в правительстве и Офисе президента.

Эти даты обсуждали с главами городов и областей неделю назад. Но цифры заболеваемости коронавирусом ежедневно меняются. Поэтому карантин могут усилить и раньше.

Также обсуждают жесткий карантин с 7 до 20 декабря.

Все источники свидетельствуют, что окончательного решения нет.

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"Это одна из версий. В правительстве это не обсуждалось, это пока только слухи", - сказал один из источников.

Столичный метрополитен нужно закрыть на выходные, потому что он является одним из основных источников распространения коронавируса. Об этом заявил Олег Гелевей, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Киевсовета.

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27
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