Власть будет просить ввести в Почаеве чрезвычайное положение

В Почаеве могут ввести чрезвычайное положение. Фото: Сегодня

Власти Кременецкого района Тернопольской области, где находится город Почаев и Почаевская лавра (РПЦ в Украине) будут просить центральные власти ввести в городе режим чрезвычайного положения

Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Кременецкий райгосадминистрации решила обратиться за помощью к областной власти, сообщил представитель местной власти, передает ВВС.

"Есть резкий рост, в районе уже 110 подтвержденных результатов. Если за пять дней ситуация не изменится, то обращаемся к области инициировать процедуру введения чрезвычайного положения", - рассказал чиновник.

Он признает, что на месте не понимают, как остановить вспышку, и не имеют для этого сил и средств. А помощь из области и Киева не поступает.

Если бы в Почаеве провести полтысячи ПЦР-тестов на коронавирус у руководителей и работников главных предприятий, то результат многих ужаснул бы.

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За последние сутки в районе зафиксировали 27 новых случаев болезни, а 20 из них в городе Почаев и пригороде - поселке Старый Почаев.