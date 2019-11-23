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суббота, 23 ноября 2019 10:42

Владимир Зеленский почтил память жертв Голодомора

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Владимир Зеленский почтил память жертв Голодомора
Президентская чета возложила памятные колоски скорби к знаку жертвам Голодомора

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Президентская чета возложила памятные колоски скорби к знаку жертвам Голодомора, что на Михайловской площади в Киеве, сообщает president.gov.ua.

Владимир и Елена Зеленская почтили память погибших минутой молчания.

23 ноября по всей территории Украины будут приспущены государственные флаги и ограничено проведение мероприятий развлекательного характера. В 16:00 объявляется общенациональная минута молчания, после чего проходит акция "Зажги свечу" - в каждом доме и учреждении украинцы зажгут свечи памяти.

23 ноября этого года года - День памяти жертв голодоморов - ежегодный памятный день в Украине, который приходится на четвертую субботу ноября.

Голодомор 1932-1933 годов был самым масштабным. По итогам судебного дела по факту Голодомора установлено, что количество погибших достигло 3 миллионов 941 тысяч человек. Потери украинцев в части нерожденных, по данным СБУ, составляли 6 миллионов 122 тысячи человек.

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