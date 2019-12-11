Владельцы пилорамы удерживали людей в рабстве

Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы. Фото: vn.npu.gov.ua

В Винницкой области правоохранители задержали супругов, которые удерживали в трудовом рабстве по меньшей мере семь человек.

Мужчина и женщина незаконно удерживали на своей пилораме людей и заставляли их бесплатно работать, сообщает пресс-служба полиции области.

"Следствием установлены два человека, которые вербовали для владельцев пилорамы рабочих. Обычно работу предлагали людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, не имели постоянного места жительства. Обещали достойные условия проживания и заработную плату в размере 5000 гривен. Однако, за тяжелый труд пострадавшие денег не получали, а лишь скромные продукты", - говорится в сообщении.

Злоумышленники применяли к работникам психологическое давление и физическое насилие. Люди работали на закрытой територии, их контролировал надзиратель.

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На момент прибытия полицейских на территории пилорамы находилось семь рабочих, большинство из них не имели документов. Труд мужчин здесь незаконно использовали в течение нескольких месяцев.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без такового. Расследование продолжается.

В Одесской области задержали 42-летнего мужчину и на год младшую женщину, которые удерживали людей в рабстве. С 2018-го для трудовой эксплуатации они завербовали около 30 человек.