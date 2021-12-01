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среда, 01 декабря 2021 14:22

"Виталине оторвало по плечо правую руку" - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы

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Автор: Елена Точкова
  Виталина Бойко пострадала в страшной аварии
Виталина Бойко пострадала в страшной аварии

20-летняя Виталина Бойко из Шрамковки Золотоношского района Черкасской области находится в искусственной коме в реанимации областной больницы. 27 ноября в результате ДТП ей оторвало правую руку. Девушка получила переломы левой руки, ключицы, ребер, ушибы легких. Нужны доноры крови и помощь.

"Авария произошла примерно в половине первого дня возле Шрамковки. Вита, когда была в сознании, рассказала, что ехала со своим отцом славутой из "Новой почты". Получила лекарства, которых нет в аптеках. Машину внезапно начало бросать из стороны в сторону, – рассказала тетя по материнской линии Елена Точкова. – Вита, до комы, мне сказала: "Мы могли вылететь на отбойник на другую сторону, а папа направил на мою". Вита вылетела через лобовое стекло под встречную фуру. Ей оторвало по плечо правую руку. Сломанные левая рука, ключица и все ребра. Позавчера сделали вторую операцию. Обе бесплатно. И ввели Виту в искусственную кому. Виталине очень нужны доноры любой группы крови. Состояние критическое, прогнозов не дают. Врачи борются за ее жизнь. Снова собирают консилиум. А у ее отца только царапины".

У Виталина имеет 4-месячного сына. Живёт вместе с глухонемой сестрой 19-летней Яной. Год назад у них умерла мать.

"Их отец пошел жить к родной сестре, чтобы дочери не контролировали, что пьет. Говорят, что и в тот день выпил. Предложил Виталине поехать на почту. Она, должно быть, не поняла, что он не трезв. Иначе никогда бы не села в его машину. Возле Виталины его нет. Даже не интересуется ее состоянием. Я позвонила ему, чтобы чем-нибудь помог ребенку. Он ответил, что сам в больнице. Хотя мне сказали, что ходит дома пьяный. Под реанимацией дежурю я со своим братом. Мы постоянно на успокаивающих, потому что выдержать такое нереально", – говорит Елена Точкова.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7451 4706 6952 (дядя Лищенко Николай Иванович).

Автор: Любовь Карнарук
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