Вирус Covid-19 вышел из лаборатории - исследование

Covid-19 пошел из лаборатории. Фото: Reuters

В США заявили о "серьезных косвенных доказательств" того, что вспышка коронавируса возникла в результате утечки из Уханьского института вирусологии в Китае.

Исследователи призвали правительство оказать "большее давление на Китай", чтобы обеспечить "полное и достоверное расследование" происхождения глобальной пандемии, говорится в докладе членов Комитета по разведке Палаты представителей США, сообщает Fox News.

"Экспертам в области здравоохранения и правительству США крайне важно понять, как возник вирус Covid-19, чтобы предотвратить или быстро смягчить последствия будущих пандемий", – говорится в докладе.

Республиканцы отметили, что международные усилия по обнаружению настоящего источника вируса были фактически заблокированы Китаем.

"Тем не менее, серьезные косвенные доказательства вызывают серьезные опасения, что вспышка Covid-19 могла быть утечкой из Уханьского института вирусологии", – отметили в документе.

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Как доказательство в работе приводится "история утечек в исследовательских лабораториях, приводящих к инфекциям" и предупреждения американских дипломатов в Китае в 2017 году о том, что лаборатория в Ухане проводит "опасные исследования" коронавирусов "без соблюдения необходимых протоколов безопасности, что может привести к случайной вспышке вируса и пандемии". Еще осенью 2019 года появились сообщения, что несколько исследователей из лаборатории Ухани заболели симптомами, похожими на Covid-19, а также о "причастности китайских военных к работе лаборатории".