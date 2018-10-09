Виктор Павлик детальнее рассказал о страшной болезни сына

Виктор Павлик продает коллекцию гитар для спасения сына. Фото: ТСН

Украинский певец Виктор Павлик рассказал, что онкологическая болезнь у его младшего сына проявлялась сначала ощущением онемения в ногах.

"Какое-то время начали в него неметь ноги, и с каждым днем все больше и больше. И за неделю его, как говорят, просто "скосило" - отказали ноги. Его госпитализировали. Конечно, диагноз дали не сразу, потому что делали анализы. За неделю, когда я его посещал, он сказал, что ног совсем не чувствует", - рассказал Павлик ТСН.

Артист сообщил, что готов продать свою коллекцию эксклюзивных гитар для лечения сына, которую собрал 10 лет назад.

"У меня есть небольшая коллекция гитар - когда-то ее собрал, потому что имею интерес к этому. У меня несколько десятков экземпляров, коллекционных, эксклюзивных, я хочу их продать. Мне много людей пишут: "Продай свои гитары". Так купите - я готов. Можно писать мне в официальные соцсети - кто хочет, пишите. Ну и обращаюсь ко всем, кто как может, помолитесь за моего сына Павлика", - призвал певец.

Музыкант говорит, что будет делиться ходом лечения, а также очень благодарен тем, кто уже прислал ему помощь на банковскую карточку, номер которой он опубликовал в соцсети.

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"Люди шлют деньги на карточку, которую я специально открыл. Люди поддерживают очень и шлют, кто сколько сможет, кто 100, кто 50, кто тысячу, кто 5 тысяч, кто 20 тысяч гривен высылает. Это очень приятно, меня распирает гордость от того, что у меня есть такие люди, которые ко мне так хорошо относятся. Я безгранично благодарен", - сказал артист.

Ранее Виктор Павлик отметил, что на лечение его ребенка необходима сумма в 6 миллионов гривен, которую самостоятельно семья исполнителя достать не может.