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Спецтема: Война России против Украины

Видеть, как убивают мирных жителей, хуже любого риска эскалации, - генерал Бен Ходжес

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  Бен Ходжес, экс-командующий армией США в Европе
Бен Ходжес, экс-командующий армией США в Европе

Российская армия не может вести войну на истощение, санкции против РФ необходимо существенно усиливать, а Украину нужно обеспечить необходимым вооружением, в частности, системами противовоздушной, противоракетной обороны и авиацией, - утверждает экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

По мнению генерала, шаги, которые Запад предпринял против России, хороши, но давление должно быть гораздо больше, и оно должно быть немедленным. Следует прекратить любое сотрудничество Запада с российским военно-промышленным комплексом. Оставить можно только сферу здравоохранения. Возможности для дополнительных санкций еще есть - ни один российский олигарх или государственный чиновник не должен получать прибыль.

"США должны стать тверже относительно бесполетной зоны. Я не хочу, чтобы мы стояли в стороне, пока россияне убивают украинских мирных жителей, как мы это сделали в июле 1995 года, когда сербы убили 8 000 боснийских мужчин и парней в Сребренице – такие вещи хуже риска эскалации. Мы должны сделать больше. Найти способ привлечь авиацию, найти способ получить противовоздушную оборону, чтобы сбивать российские беспилотники, а также российские самолеты. Мы не можем стоять в стороне. Вы знаете, сегодня я разговаривал с четырьмя разными женщинами, профессионалками, двое из них до сих пор в Украине, другие две – беженки. Я считаю, что это просто неприемлемо, что мы не делаем большего. И я понимаю, почему есть нежелание. Это из-за риска эскалации. Но опять же….видеть, как убивают мирных жителей, хуже любого риска эскалации", - утверждает генерал.

По мнению Ходжеса, Соединенные Штаты активно изучают возможность обеспечения Украины самолетами. Речь идет о модернизированных МиГи и F16, поэтому должны быть проведены соответствующие тренинги для пилотов.

"Пилот не может просто сесть в самолет, как кто-то садится в машину. Для этого должен быть обучающий пакет. Кроме того, мы должны защищать авиабазы, с которых они бы летали… мне нравится эта идея… это дало бы Украине возможность не только поразить эти крупные логистические конвои, что было бы очень полезно, но и ударить по российским военно-морским базам. Я имею в виду, что Черноморский флот должен чувствовать себя очень некомфортно, их базы и объекты технического обслуживания могут пострадать. Или тот крупный мост, соединяющий Россию с полуостровом Крым. Я считаю, что этот мост должен упасть", – заявляет экс-командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес.

Эксперт утверждает, что россияне демонстрируют большую уязвимость, большую слабость и в РФ недостаточно людей, чтобы вести эту войну на истощение. Он не уверен, что у россиян также хватит боеприпасов. В то время, когда логистика США, которая обеспечивает украинскую армию - лучшая в мире.

По мнению генерала, победить Украина может только комбинацией средств. 1) Украинские воины и мирные жители должны продолжать воевать так, как они это делают сейчас – разумно, выносливо, изобретательно. Они должны заставить россиян действительно заплатить огромную цену. 2) США и другие страны должны приступить к берлинскому "авиа лифту" (улучшить логистику – ред.), увеличивая скорость и количество необходимых материалов, включая противобаллистические ракеты, зенитные ракеты. 3) Нужно найти способ закрыть небо от российских самолетов и беспилотников 4) Экономические санкции и дипломатическая война – все это должно усиливаться. 5) Мы должны как-то донести информацию до людей внутри России и Белоруссии.

"Обычный россиянин не понимает, что сейчас происходит. Первое апреля – день, когда начинается новая волна, призывав России. В течение следующих трех недель мы должны запустить непрерывную коммуникацию внутри России, рассказывая мамам и родителям, что их военнообязанный сын собирается воевать против своих собратьев-славян в незаконной войне. Война, в которой погибли тысячи из них. Это то, чего они действительно хотят?", - говорит экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

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