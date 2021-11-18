"Видела все, как в калейдоскопе" - волонтеру на лечение глаза нужна помощь

Автор: Фото предоставлено Светланой Бондарь 58-летняя Светлана Бондарь из Черкасс имеет последствия отслоения сетчатки левого глаза. В органе набралась жидкость. На лечение требуется помощь.

58-летняя Светлана Бондарь из Черкас последствия отслоения сетчатки левого глаза, в котором собирается жидкость. Нужна помощь.

"24 сентября у меня произошло кровоизлияние в левый глаз. Я думала, может, перетомилась, отдохну и все пройдет. Но утром и в течение следующих нескольких дней лучше не стало, наоборот. В глазах "сломалась" картинка. Видела все, как в калейдоскопе, - рассказала Gazeta.ua Светлана Бондарь. - Я обратилась к офтальмологам. Сказали, что есть отслойка сетчатки с жидкостью внутри глаза. Нужна мини-операция с помощью инъекции. Жидкость из глаза нужно высушивать лекарством".

Стоимость одной дозы составляет более 8 тыс. грн.

"Предварительно нужно на три мини-операции. Врачи говорят, дальше все будет зависеть от результата. Если не поможет, тогда нужно будет еще колоть, чтобы полностью высушить жидкость. Иначе зрение не вернуть. Плюс после каждой мини-операции нужно обследование. Это еще три-пять тысяч гривен. В общей сложности на лечение нужно примерно 30 тысяч гривен. На лечение прошу помощи у неравнодушных людей. У меня инвалидность. Но на протяжении 16 лет мы с мужем занимаемся волонтерством. Ездим с концертами и проповедями о боге в детские дома, реабилитационные центры и тюрьмы. Поездки пока отложили", - говорит Светлана Бондарь.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7573 6388 6492 (Бондар Світлана Анатоліївна).