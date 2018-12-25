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вторник, 25 декабря 2018 10:14

Видел собственными глазами: Чубаров рассказал, как в церквях МП раздавали оружие

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Видел собственными глазами: Чубаров рассказал, как в церквях МП раздавали оружие
Рефат Чубаров: В 2014 году в Крыму в храмах раздавали оружие. Фото: РБК-Украина

В 2014 году в Крыму в храмах Украинской православной церкви Московского патриархата раздавали оружие

Об этом заявил лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает "Прямой".

В частности, Чубаров прокомментировал привлечение представителей других конфессий к вопросу автокефалии Православной церкви Украины.

"Я бы, возможно, так горячо не говорил, если бы я в Крыму не видел, как в церквях УПЦ Московского патриархата в первые дни российского вторжения хранилось оружие, туда приходили люди, которых перебрасывали из Краснодарского края. Они там переодевались в форму и там они получали оружие ", - заявил Чубаров.

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Он также отметил, что это свидетельствовало о прямые указания украинской церкви из Москвы, и выступил против защиты интересов других государств в религиозных центрах Украины.

Патриарх Московский Кирилл (Гундяев) обвинил Вселенский патриархат в агрессии в связи с предоставлением автокефалии Православной церкви Украины.

На епархиальном собрании в Москве Кирилл пожаловался на игнорирование Вселенским патриархатом торжеств по случаю 1030-летия Крещения Руси, проходившие в Москве в июле.

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Комментарии

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Дата
25
декабря

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