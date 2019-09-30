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Viber-бот будет "стоять" в очереди вместо посетителей: в Миграционной службе запустили новую функцию

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  В Миграционной службе запустили электронную очередь с помощью Viber-бота. Фото: АЛЛО
В Миграционной службе запустили электронную очередь с помощью Viber-бота. Фото: АЛЛО

Государственная миграционная служба запустила функцию электронной очереди с помощью Viber-бота.

Теперь украинцам не нужно стоять в очереди за документами, для этого нужно лишь установить бота. Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

Чтобы получать уведомления о очереде, нужно с помощью приложения Viber отсканировать QR-код на полученном в подразделении ГМС талоне. После этого специальный бот бвдет отправлять в мессенджер посетителя сообщение о его движении в очереди на получение административных услуг.

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Банкам разрешили обслуживать клиентов, которые предъявляют загранпаспорт. Ранее граждане обязаны были предоставлять исключительно украинский паспорт в виде ID-карты или книги.

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Голосов: 45544
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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