Viber-бот будет "стоять" в очереди вместо посетителей: в Миграционной службе запустили новую функцию

В Миграционной службе запустили электронную очередь с помощью Viber-бота. Фото: АЛЛО

Государственная миграционная служба запустила функцию электронной очереди с помощью Viber-бота.

Теперь украинцам не нужно стоять в очереди за документами, для этого нужно лишь установить бота. Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

Чтобы получать уведомления о очереде, нужно с помощью приложения Viber отсканировать QR-код на полученном в подразделении ГМС талоне. После этого специальный бот бвдет отправлять в мессенджер посетителя сообщение о его движении в очереди на получение административных услуг.

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Банкам разрешили обслуживать клиентов, которые предъявляют загранпаспорт. Ранее граждане обязаны были предоставлять исключительно украинский паспорт в виде ID-карты или книги.