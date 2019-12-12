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четверг, 12 декабря 2019 15:45

Ветрено, сыро и облачно: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

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Ветрено, сыро и облачно: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, в Крыму ожидается + 5 + 10 градусов Фото: УНИАН

12 - 13 декабря на всей территории Украины сохранится умеренная погода.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, в Крыму ожидается + 5 + 10 градусов, пишет синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

Осадков увеличится в субботу-воскресенье. Завтра на Прикарпатье и в Крыму ожидают дождь или мокрый снег.

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"Ветер может быть сильным. В Киеве в пятницу будет не очень комфортно: облачно, сыро, хотя и без осадков, максимальная дневная температура воздуха только 0 + 1 градус. С воскресенья-понедельника начнет теплеть", - рассказала Диденко.

Переменную облачность и отсутствие осадков прогнозируют синоптики в ближайшие сутки в Украине. 12 декабря небольшой дождь и мокрый снег будет падать только ночью в западных областях, на востоке ночью и утром туман, сообщает Укргидрометцентр. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м / с, на западе и юге возможны порывы 15-20 м / Температура ночью будет колебаться от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем ​​ожидается 0-5 ° тепла. В Закарпатской и Одесской областях, а также в Крыму теплее - до 8 ° .В Киеве в четверг без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м / с Температура ночью 1-3 ° тепла, днем ​​3-5 °.

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12
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