Синоптики дали прогноз до конца недели

К концу недели будет облачно и без осадков. Фото: galinfo.com.ua

Переменную облачность и отсутствие осадков прогнозируют синоптики в ближайшие сутки в Украине.

12 декабря небольшой дождь и мокрый снег будет падать только ночью в западных областях, на востоке ночью и утром туман, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м / с, на западе и юге возможны порывы 15-20 м / Температура ночью будет колебаться от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем ​​ожидается 0-5 ° тепла. В Закарпатской и Одесской областях, а также в Крыму теплее - до 8 ° .В Киеве в четверг без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м / с Температура ночью 1-3 ° тепла, днем ​​3-5 °.

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13 декабря в Украине также пройдет без осадков. Лишь на западе днем ​​будет падать дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер останется юго-восточным, 7-12 м / с, с порывами 15-20 м / с на юге и западе. Температура воздуха ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем ​​1-6 ° тепла, в Одесской области и Крыму до 8 °. В Киеве в пятницу также без осадков, юго-восточный ветер 7-12 м / с. Температура ночью опустится до нуля, днем ​​-1-3 ° тепла.

В Киеве ожидают туман. Вечером 10 декабря ночью и в первой половине дня 11 декабря синоптики ожидают туман. Видимость достигать 200-500 м. Спасатели объявили 1, желтый, уровень опасности.