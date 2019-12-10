На Киев надвигается сильный туман

Видимость достигать 200-500 м Фото: Портал Акцент

В Киеве ожидают туман.

Об этом сообщает главное управление ДСНС Украины в Киеве.

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Вечером 10 декабря ночью и в первой половине дня 11 декабря синоптики ожидают туман. Видимость достигать 200-500 м.

Спасатели объявили 1, желтый, уровень опасности.

В Украине в течение последних дней установилась более свойственная поздней осени погода - с незначительной плюсовой температурой днем и нулем градусов или незначительным минусом ночью. Такой температурный режим способствует образованию туманов.

Утром 10 декабря в Киеве и Киевской области густой туман. Видимость 200-500 м. "В ближайшие два часа с содержанием ночью и утром 10 декабря туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)",- говорится в сообщении Укргидрометцентра. Также синоптики рассказали, какая погода ожидает сегодня украинцев.