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вторник, 10 декабря 2019 07:46

Столицу укроет туманом

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Столицу укроет туманом
На Киевщине туман видимостью 200-300 метров. Фото: УНН.

Утром 10 декабря в Киеве и Киевской области густой туман. Видимость 200-500 м.

"В ближайшие два часа с содержанием ночью и утром 10 декабря туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)",- говорится в сообщении Укргидрометцентра ..

Также синоптики рассказали, какая погода ожидает сегодня украинцев.

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"В следующие трое суток на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков", - отметили синоптики.

Ночью и утром в южных, центральных и восточных областяи туман.

Температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем ​​+1+7 °С. В Одесской области +8+13 °С.

В Киевской области без осадков. Температура ночью около 0 °, днем ​​4-6 ° тепла.

10 декабря люди взыщут от других откровенности и искренности, однако каждый будет заботиться только о собственных интересах. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

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Дата
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