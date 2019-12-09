Ветераны АТО выступили в Париже с заявлением

Фото: Укринформ

В Париже участники боевых действий на Донбассе требуют недопущения сдачи интересов страны по результатам саммита в нормандском формате. Об этом сообщает Укринформ.

Соответствующее акцию участники АТО провели среди международного пула журналистов, которые сейчас собираются у Елисейского дворца, где состоится саммит.

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"Мы приехали сюда, чтобы выразить беспокойство, ведь чувствуем опасность о том, что будет происходить во время нормандских переговоров. Мы хотим донести всему миру позицию Украинской, которая заключается в нескольких очень простых пунктах", - заявил бывший командир полка "Азов" Максим Жорин.

Участники акции, ветераны Вооруженных сил, Национальной гвардии, приехали из Украины в Париж специально для день проведения саммита, ведь ситуация действительно выглядит угрожающей.

"Недопустимо на оккупированных территориях создавать так называемую "народную милицию", проводить выборы в условиях отсутствия контроля над границей. Все это является критическим для Украины", - отметил ветеран.

В акции "Красные линии для Зеленского" на Майдане Независимости в Киеве в воскресенье приняли участие 8 тысяч человек.