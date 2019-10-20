Ветераны АТО просят СБУ расследовать деятельность бывшего топ-менеджера Харьковоблэнерго

 
Ексклюзивы
1/5
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 32958
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 873
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1692
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2772
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2205
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2718
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3096
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1557
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4779
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
8
5
6
4
6
В стране 87% жителей приезжие - украинка рассказала о жизни в Катаре
В стране 87% жителей приезжие - украинка рассказала о жизни в Катаре
Похоронили 36-летнего Юрия Громовича, который погиб от пули снайпера
Похоронили 36-летнего Юрия Громовича, который погиб от пули снайпера
Супруги из Украины поделились опытом жизни в Мальте
Супруги из Украины поделились опытом жизни в Мальте
Зимнее шоу на ВДНХ возвращается в 5D
Зимнее шоу на ВДНХ возвращается в 5D
Тот взгляд помню до сих пор: рассказали мистические украинские истории
Тот взгляд помню до сих пор: рассказали мистические украинские истории
Видео
Все видео
На кастинг "Х-фактора" пришла бывшая заключенная за убийство
На кастинг "Х-фактора" пришла бывшая заключенная за убийство
Гладковскому продолжают избирать меру пресечения: прямой эфир
Гладковскому продолжают избирать меру пресечения: прямой эфир
Принцессой мира стала 6-летняя украинка
Принцессой мира стала 6-летняя украинка
В фильме показали, как делают закарпатское вино
В фильме показали, как делают закарпатское вино
Во Львове горел трамвай
Во Львове горел трамвай
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4419
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7173
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1683
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 октября 2019
1 Просмотров: 468
Майдан як попередження
Уся ця історія з "формулою Штайнмаєра" свідчить про те, яким чутливим продовжує бути українське суспільство. Наскільки оголені його нерви, гострий ...
воскресенье, 20 октября 2019 16:27

Ветераны АТО просят СБУ расследовать деятельность бывшего топ-менеджера Харьковоблэнерго

  Комментировать
Ветераны АТО просят СБУ расследовать деятельность бывшего топ-менеджера Харьковоблэнерго

Общественная организация ветеранов АТО "Простите, что живые" обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой расследовать деятельность бывшего топ-менеджера Харьковоблэнерго Александра Свиридова.

Как следует из переданного в редакцию официального документа, речь идет о признаках преступления, предусмотренных статьями 209 (легализация, отмывание средств, полученных преступным путем), 258-5 (финансирование терроризма) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 368-2 (незаконное обогащение), передаёт УНИАН.

В обращении, в частности, отмечается, что общественная организация "Простите, что живые", объединяет лиц, которые непосредственно принимали участие в противодействии сепаратизму и защите независимости нашей страны.

Возмущение у ветеранов АТО вызвала опубликованная в СМИ информация о том, что Харьковоблэнерго осуществляло поставку электроэнергии на оккупированные территории.

"Информация, изложенная в СМИ, свидетельствует о том, что организатором преступной схемы был Александр Свиридов, который для этого использовал свои полномочия как заместителя председателя правления, директора по экономике Харьковоблэнерго, подчеркивается в обращении общественной организации "Простите, что живые".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ветераны АТО просят СБУ расследовать деятельность бывшего топ-менеджера Харьковоблэнерго». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
24
 2 Просмотров: 228634
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
16
 1 Просмотров: 32958
Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой
Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой Просмотров: 24417
В Киеве погибла блогерша
В Киеве погибла блогерша
5
 Просмотров: 22540
Видят ли нас умершие родственники и как пытаются с нами связаться
Видят ли нас умершие родственники и как пытаются с нами связаться
5
 Просмотров: 20556
Общество
На кастинг "Х-фактора" пришла бывшая заключенная за убийство
На кастинг "Х-фактора" пришла бывшая заключенная за убийство
 Просмотров: 1134
Греческая церковь будет вспоминать Епифания во время богослужений
Греческая церковь будет вспоминать Епифания во время богослужений Просмотров: 135
Епифаний в Нью-Йорке получил награду за защиту прав человека
Епифаний в Нью-Йорке получил награду за защиту прав человека Просмотров: 126
Осень будет теплой до конца октября
Осень будет теплой до конца октября Просмотров: 945
Заплатить за газ онлайн – оплата газа через интернет в Украине
Заплатить за газ онлайн – оплата газа через интернет в Украине Просмотров: 2754
Больше всего комментируют
20
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
5
Нацкорпус устроил митинг возле суда, где выбирают меру пресечения Гладковскому
4
"Слуга народа" Бужанский хочет отменить закон о люстрации
2
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
2
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
Голосов: 46324
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua