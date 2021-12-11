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суббота, 11 декабря 2021 16:32

Ветеранские госпитали Николаева, Одессы и Херсона получили медицинскую гуманитарную помощь из Нидерландов
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8 декабря в Николаевском клиническом госпитале ветеранов войны состоялась передача медицинской гуманитарной помощи из Нидерландов для госпиталей южного региона Украины. В частности, медицинские учреждения получили многофункциональные кровати, инвалидные коляски, медицинскую мебель, оборудование, медицинскую одежду и другие товары, необходимые для реабилитации военных и улучшения условий их нахождения в госпиталях.

Передача гуманитарной помощи была организована при поддержке председателя Консультативного совета по вопросам ветеранов и семей погибших при президенте Украины Сергея Куницына, представительницы украинской диаспоры в Нидерландах Ангелины Кучерук, представителей областных советов и кроме Николаевского госпиталя была передана в Одесский глазной госпиталь инвалидов войны и Херсонский областной госпиталь ветеранов войны.

Как только Куницыну стало известно о нерешенных проблемах медицинских учреждений по обеспечению необходимыми для лечения и реабилитации вещами, он организовал доставку гуманитарного груза. О наполнении международной гуманитарной помощи необходимым инвентарем непосредственно позаботилась Кучерук.

Ветеранские госпитали Николаева, Одессы и Херсона получили медицинскую гуманитарную помощь из Нидерландов.
Ветеранские госпитали Николаева, Одессы и Херсона получили медицинскую гуманитарную помощь из Нидерландов.
Ветеранские госпитали Николаева, Одессы и Херсона получили медицинскую гуманитарную помощь из Нидерландов.

"Благотворительные дела, оказание помощи медицинским учреждениям, ветеранам проводятся систематически. Ветераны своих не забывают. Участники боевых действий, ветераны войны в Афганистане и АТО/ООС – это особая категория людей, среди которых слово и дело неразрывно связаны между собой. Они лишних слов не говорят и пустые обещания не дают", — отмечают организаторы мероприятия.

С 2014 года Николаевский областной госпиталь ветеранов войны является центром медико-психологической реабилитации для участников АТО. В феврале 2015 создан медико-психологический центр для реабилитации участников АТО.

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Дата
11
декабря

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