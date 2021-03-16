Ветер и гололед: синоптики предупредили о значительных осадках

Погода в Украине в ближайшие 3 дня будет снежной и дождливой, со значительными осадками.

В западных, южных и юго-восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр. Во вторник на западе +1...6°С. На западе и юге, а в последующие 2 дня по всей стране порой небольшие и умеренные дожди, местами с мокрым снегом.

17 марта в южных и восточных областях местами значительные осадки, в Карпатах сильный снег. На дорогах местами гололед.

В Киеве вторник выдастся теплым, но облачным. Температура +7...9°С, без существенных осадков. Юго-восточный ветер с порывами до 7-11 м/с.

Автор: meteo.gov.ua/ua

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2021 года будет еще жарче, чем 2020-го. Это может привести к проблемам с урожайностью. Засухи и суховеи участятся на 15-30% в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, в центральных регионах - град и сильные ветра, в западных - обильные дожди, которые повлекут наводнения.