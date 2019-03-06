"Весна идет, тепло несет" - синоптики дали прогноз

6 марта в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Осадков не предвидится.
Теплее всего будет на юге. Здесь температура воздуха поднимется до + 13 ° C. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В западных регионах будет до + 9 ° C, а на Закарпатье до + 13 ° C. В центре страны сухо и до + 9 ° C, как и на востоке.
В Киеве в этот день ожидается от +5 до + 7 ° C, без осадков.
В Карпатах зацвели первые крокусы. Массово цветы цветут во второй половине марта и в начале апреля.
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