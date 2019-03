"Весна идет, тепло несет" - синоптики дали прогноз

6 марта в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Осадков не предвидится.

Теплее всего будет на юге. Здесь температура воздуха поднимется до + 13 ° C. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных регионах будет до + 9 ° C, а на Закарпатье до + 13 ° C. В центре страны сухо и до + 9 ° C, как и на востоке.

В Киеве в этот день ожидается от +5 до + 7 ° C, без осадков.

В Карпатах зацвели первые крокусы . Массово цветы цветут во второй половине марта и в начале апреля.