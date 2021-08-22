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воскресенье, 22 августа 2021 11:50

Верующие в Святой Софии поблагодарили Порошенко за Томос

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Верующие в Святой Софии поблагодарили Порошенко за Томос

Около 15 тыс. верующих приехали со всех уголков Украины на Божественную Литургию в Собор Святой Софии Киевской. Они горячо приветствовали пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко и поблагодарили его за усилия для получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Соборную Божественную литургию на территории Софии возглавили Всесвятийший Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Растроганный тем, как многие наши верующие приехали из разных уголков Украины на Божественную литургию на территории Собора Софии Киевской. На их глазах слезы радости, а на устах улыбки, ведь мы совместно празднуем независимость Православной церкви Украины и приветствуем Патриарха Варфоломея, который способствует утверждению ее среди церквей-сестер. Благодарю Бога за этот великий дар для Украины", - поделился эмоциями пятый президент.

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