Верующие в Святой Софии поблагодарили Порошенко за Томос

Около 15 тыс. верующих приехали со всех уголков Украины на Божественную Литургию в Собор Святой Софии Киевской. Они горячо приветствовали пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко и поблагодарили его за усилия для получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Соборную Божественную литургию на территории Софии возглавили Всесвятийший Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Растроганный тем, как многие наши верующие приехали из разных уголков Украины на Божественную литургию на территории Собора Софии Киевской. На их глазах слезы радости, а на устах улыбки, ведь мы совместно празднуем независимость Православной церкви Украины и приветствуем Патриарха Варфоломея, который способствует утверждению ее среди церквей-сестер. Благодарю Бога за этот великий дар для Украины", - поделился эмоциями пятый президент.