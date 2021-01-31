"Верим в человеческое милосердие" - многодетная мать умоляет помочь на обследование дочери

Автор: Предоставлено Надеждой Грушовец 8-летняя Анюта Грушовець из села Голубное Вараського района Ровенской страдает от приступов эпилепсии, пиелонефрита, задержку психоречевого развития и дисплазии тазобедренных суставов. На обследование эпилепсии за рубежом требуется около € 10 тыс.

8-летняя Анюта Грушовец с села Голубне Варяського района Ровенской области страдает от приступов эпилепсии, пиелонефрита, задержки психоречевого развития и дисплазии тазобедренных суставов. Ребенок не ходит, врачи говорят, что помочь может операция. Она возможна после уменьшения эпилептических припадков. На обследование за рубежом нужно около €10 тыс.

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"Причины приступов в Анюты у нас не могут вияснить. Это могут сделать только за границей. Требуется специальное обследование, чтобы подобрать лекарство. Нас готовы взять в клинике Барселоны. После обследования назначат правильное лечение, чтобы исчезли приступы. Тогда Анюте смогут прооперировать ее ножки. На обследование нужно около 10 тысяч евро. Операция на ногах стоит около 25 тысяч долларов. Для нашей семьи это большие деньги. Сейчас важно собрать на обследование. У нас четверо детей. Есть еще двое сыновей по 11 и 9 лет. Вторая дочь с Анютой двойняшки. Мы отказываем старшим деткам в чем-то, потому что нужно деньги на лечение Анюточки. Мы верим в человеческое милосердие. Просим не оставлять нас в беде и помочь нашей доченьке", - рассказала Gazeta.ua мать Надежда Грушовец.

Реквизиты для помощи:

карта ПриватБанка: 5168 7573 6991 0924 (Грушовец Надежда Викторовна).