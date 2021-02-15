Верховный суд завернул иск канала Медведчука

Иск канала ZIK отправили на доработку. Фото: pexels.com

Канал ZIK направил в Верховный суд иск об обжаловании указа президента Владимира Зеленского о санкциях.

Суд направил иск на исправление недостатков, сообщает "Судебная власть Украины".

Судебный сбор за иск не поступил на соответствующий казначейский счет. Необходимо предоставить доказательства, подтверждающие зачисление средств.

Канал также не предоставил доказательств, подтверждающих необходимость и целесообразность привлечения Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности, Верховной Рады к участию в деле в качестве третьих лиц.

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Истцу дали 10 дней на исправление недостатков.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK косвенно финансировались РФ, по крайней мере на этапе их приобретения. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью "Левому берегу".