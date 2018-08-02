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четверг, 02 августа 2018 15:02

Венгрия посягнула на Закарпатскую область

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Венгрия посягнула на Закарпатскую область
Новый венгерский министр будет отвечать за развитие Закарпатской области. Фото: fakty.ictv

В венгерском правительстве создали должность министра, ответственного за развитие Закарпатской области Украины и детских садов Карпатского бассейна. Украина требует объяснить, почему территория суверенного государства подверглась попечительству соседней страны.

Действия Венгрии являются недружественными по отношению к Украине, заявили в МИД.

"Несмотря на конструктивный подход украинской стороны по решению существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямое вмешательство во внутренние дела Украины", - отметили в министерстве.

Венгерском дипломату вручили ноту, в которой украинцы требуют официального объяснения правительства Венгрии.

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Украинский языковой лагерь устроили на озере Веленце в Венгрии. Его организовало Государственное самоуправление украинцев Венгрии для совместного отдыха детей как из Украины, так и тех, кто живет в Венгрии.

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02
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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