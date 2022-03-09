Венгрия не поддерживает санкции против РФ

 
Ексклюзивы
1/5
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 261
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2178
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 4986
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3573
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 378
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 12591
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2403
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Просмотров: 2214
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
Просмотров: 1035
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
Просмотров: 3195
Фото
Все фото
6
13
2
7
10
Лица войны: британская The Times сделала фоторепортаж из харьковских больниц
Лица войны: британская The Times сделала фоторепортаж из харьковских больниц
&quot;У настоящего мужчины и микрофон настоящий&quot;: сеть заполонили мемы с Кимом и Зеленским
"У настоящего мужчины и микрофон настоящий": сеть заполонили мемы с Кимом и Зеленским
Враги расстреляли микроавтобус с воспитательницами детдома. Есть жертвы
Враги расстреляли микроавтобус с воспитательницами детдома. Есть жертвы
РФ подвозит новые партии ракет &quot;Искандер&quot; и другую технику в Беларусь
РФ подвозит новые партии ракет "Искандер" и другую технику в Беларусь
Гуманитарная катастрофа: в Ирпене не позволяют убрать тела с улиц (18+)
Гуманитарная катастрофа: в Ирпене не позволяют убрать тела с улиц (18+)
Видео
Все видео
"Мир не верит в будущее России" - Зеленский
"Мир не верит в будущее России" - Зеленский
"Это террор против всех" - Зеленский выступил перед парламентом Великобритании
"Это террор против всех" - Зеленский выступил перед парламентом Великобритании
"Хватают на улице, забирают паспорт и отправляют воевать" - видео с боевиком так называемой ЛНР
"Хватают на улице, забирают паспорт и отправляют воевать" - видео с боевиком так называемой ЛНР
Враг может давить только психологически: поэтому рассказывают о продвижении и массированных ударах - Арестович
Враг может давить только психологически: поэтому рассказывают о продвижении и массированных ударах - Арестович
Россияне тайно хоронят своих убитых солдат в украинский чернозем
Россияне тайно хоронят своих убитых солдат в украинский чернозем
Интервью
1/5
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 5103
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 2988
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 540
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 1161
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2691
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 марта 2022
Просмотров: 324
Одна кров
– Скільки разів уночі обстрілювали? – щоранку старша донька зідзвонюється з подругою Діаною в Києві. Дів­чинка з мамою ...
среда, 09 марта 2022 01:55

Венгрия не поддерживает санкции против РФ

  Комментировать
Венгрия не поддерживает санкции против РФ

Венгрия осуждает нападение России на Украину, однако не поддерживает санкции против РФ по поводу запрета импорта российских энергоресурсов.

Об этом сообщает CNN.

"Хотя мы осуждаем вооруженное наступление России и осуждаем войну, мы не позволим, чтобы венгерские семьи расплачивались за войну, и потому санкции не должны распространяться на сферу добычи нефти и газа", - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Распространение санкций на московский энергетический сектор станет "непропорционально большим бременем" для Венгрии, по словам Орбана. Большинство нефти и природного газа страна закупает у России. 90% венгерских семей отапливают дома газом. Венгерская экономика "просто не может работать" без российской нефти и газа, отметил премьер-министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дефолт близко: банки не будут продавать россиянам валюту

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Венгрия не поддерживает санкции против РФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники 1 Просмотров: 55052
Франция сделала обнадеживающий прогноз по поводу окончания войны
Франция сделала обнадеживающий прогноз по поводу окончания войны Просмотров: 28134
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
9
 Просмотров: 23514
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой &quot;улов&quot;
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"
 Просмотров: 21001
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
2
 3 Просмотров: 19455
Общество
Наступление врага замедлилось. Но ожидается удар крылатыми ракетами – Генштаб
Наступление врага замедлилось. Но ожидается удар крылатыми ракетами – Генштаб Просмотров: 2187
"Хороший был день": Кулеба о поставках нового оружия для Украины
"Хороший был день": Кулеба о поставках нового оружия для Украины Просмотров: 630
"Путин смущен боеспособностью собственной армии" – директор ЦРУ
"Путин смущен боеспособностью собственной армии" – директор ЦРУ Просмотров: 621
Оккупанты взяли в заложники британских журналистов
Оккупанты взяли в заложники британских журналистов Просмотров: 450
"Мир не верит в будущее России" - Зеленский
"Мир не верит в будущее России" - Зеленский
 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
6
Янукович снова прилетел в Беларусь перед переговорами Украины с россиянами
3
Венгрия запретила поставлять Украине оружие через свою территорию
3
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
2
Пилоты-убийцы сбитого над Харьковом истребителя живы – одного уже повязали
2
Порошенко призвал закрыть украинское небо и дать больше оружия
Голосов: 59827
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть