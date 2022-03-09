Венгрия не поддерживает санкции против РФ

Венгрия осуждает нападение России на Украину, однако не поддерживает санкции против РФ по поводу запрета импорта российских энергоресурсов.

Об этом сообщает CNN.

"Хотя мы осуждаем вооруженное наступление России и осуждаем войну, мы не позволим, чтобы венгерские семьи расплачивались за войну, и потому санкции не должны распространяться на сферу добычи нефти и газа", - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Распространение санкций на московский энергетический сектор станет "непропорционально большим бременем" для Венгрии, по словам Орбана. Большинство нефти и природного газа страна закупает у России. 90% венгерских семей отапливают дома газом. Венгерская экономика "просто не может работать" без российской нефти и газа, отметил премьер-министр.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.