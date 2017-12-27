Величественный и прекрасный - рождественские снимки Владимирского собора

Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор в Киеве - главный храм Украинской Православной церкви Киевского Патриархата. Он известен во всей Украине через свою необычайную красоту, сдержанность и величие. Это духовная достопримечательность украинского народа.
Каждое утро собор встречает прихожан для совместной молитвы. Открыв тяжелые высокие двери, переступив порог собора, человек попадает в особый мир духовной гармонии.
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Накануне Нового года и Рождества собор выглядит по-особенному празднично и торжественно.
Слова здесь излишни, это надо видеть!
Американский астронавт публиковал фотографии ночного Киева. Город сияет огнями. "Спокойной ночи с космической станции", - написал астронавт.
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