Ведущий "Орла и решки" стал заложником российских солдат (обновлено)

Семья Синельникова не может покинуть Бучу. Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Ведущий тревел передачи "Орел и решка" Евгений Синельников вместе с семьей и тысячами других гражданских лиц стали фактическими заложниками оккупационных войск РФ.

Об этом сообщил режиссер Алан Бадоев, которому удалось выйти с ним на связь.

"Главный режиссер и ведущий Орла и Решки Евгений Синельников со своим сыном, с родственниками и, как минимум, еще пятью детьми находятся в окружении российских солдат в Буче. Их не выпускают и не дают гуманитарный коридор", – написал Бадоев в Instagram.

В среду, 9 марта, из Бучи и Ворзеля удалось эвакуировать около 10 тыс. гражданских. В четверг операция по спасению должна продлиться.

Обновлено: Евгений Синельников жив и эвакуировался сегодня вместе с семьей. Его соседи погибли, сообщил позже журналист Антон Птушкин.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.