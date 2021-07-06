Ведущих прогноза погоды раздели ради рейтингов: видео

Микрофон на ведущих держится с помощью клейкой ленты. Фото: youtube.com/c/poltavske_ptvua

На кабельном телеканале poltavske.tv прогноз погоды поручили вести полуобнаженным мужчинам.

Отныне их прогнозы будут смотреть не только в Полтаве, но и по всей Украине, уверены на канале. Видеозаписи с подкачанными ведущими можно посмотреть на YouTube.

"Было бы нечестно, если бы погоду вели только девушки, согласитесь? Мы в поисках идеального кандидата на роль ведущего прогноза погоды на PTV. Двое парней уже попробовали свои силы. Мы же не останавливаемся и продолжаем поиски", - говорится под видео.

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Микрофон на мужчинах с обнаженными торсами держится при помощи клейкой ленты.

"Ведущих уже узнают на улицах. Появляются даже преданные фанаты, которые с нетерпением ждут новых выпусков", - заявили в телекомпании.

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На американском телеканале Fox 9 в штате Миннеаполис произошел курьез. Ведущая прогноза погоды не смогла удержаться от смеха, заметив технический сбой на экране. В прямом эфире на карте позади нее начали появляться "клоны". Это были стоп-кадры, наложившиеся на изображение.