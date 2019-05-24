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пятница, 24 мая 2019 19:59

Василий Веселый помог Фонду "Повернись живим" обновить машину для фронта

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  Василий Веселый помог фонду "Повернись живим" с заменой старого автомобиля, который катался по зоне ООС.
Василий Веселый помог фонду "Повернись живим" с заменой старого автомобиля, который катался по зоне ООС.

Благотворительный Фонд "Повернись живим" поддерживает украинскую армию, снабжая армейцев на передовой тепловизорами, квадрокоптерами и другой специальной техникой. Василий Веселый поздравил сотрудников Фонда с 5-й годовщиной работы и поблагодарил их за постоянную помощь военным в зоне ООС. Бизнесмен передал Фонду средства на покупку новой машины для работы сотрудников Фонда на передовой.

БФ "Повернись живим" оказывает содействие военным в зоне проведения боевых действий на Востоке Украины с 2014 года. За это время удалось собрать более 150 млн грн и отправить на передовую тысячи наименований техники, которая ежедневно спасает жизни бойцов. С помощью небезразличных людей благотворители помогают закрыть потребности военных в приборах ночного видения, комплектах разминирования, далекомерах, метео- и радиостанциях, в планшетах для артиллеристов ГРК "Броня" и прочей аппаратуре.

"Знакомьтесь, на фото - наша ласточка, солнышко, ракета и просто дерзкий монстр, она верой и правдой служила Фонду 2 года. Лично мне она дважды спасала жизнь. По ней стреляли ПТУРами, под ней разрывались мины, там, где не было пути, она его прокладывала, но вытягивала гражданских. 340 тысяч километров она отбегала по передовой на одном дыхании, имея на момент покупки уже 300 тысяч пробега, и доставляла нас везде, где военным нужна была помощь. К сожалению, пришло время прощаться, теперь нам нужен новый железный конь", - написал в одном из постов на странице Фонда в Facebook ветеран войны на Донбассе, сотрудник "Повернись живим" Андрей Рымарук.

Именно на покупку этого, такого необходимого транспортного средства, бизнесмен Василий Веселый и передал средства.

"Фонд "Повернись живим" уже 5 лет официально помогает украинским военным, поставляя на передовую технику, которая спасает жизни. Я тоже поддерживаю армию и бойцов ООС с самого начала войны на Востоке. Сейчас совместно решаем вопрос с покупкой авто для фронта. Планирую и дальше оказывать помощь воинам – до Победы Украины!"

Киевский бизнесмен регулярно помогает украинским военным. Ранее Василий Веселый подарил электрогенератор стоматологам из зоны ООС. Благодаря этому организация "ТриЗуб Дентал" оказывает медицинские услуги бойцам ООС и мирным жителям Донецкой области.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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