"Вас всех называют орками" – Владимир Кличко записал эмоциональное обращение к россиянам

Владимир Кличко гордится, что является украинцем.фото: ua.korrespondent.net

Чемпион мира по боксу Владимир Кличко записал мощное видеообращение к россиянам. Сказал, что они посеяли ненависть на века, потому что причастны к гнусной пропаганде их правительства и верят в бред о нацистах. Все россияне виноваты в том, что их армия убивает украинских детей и бомбит наши города.

Об этом сообшает Обозреватель.

"Императорскими амбициями и варварством вашей, так называемой, армии вы посеяли ненависть на века. И слова о том, что правительство – одно, а российские граждане – совсем другое, – это бред. Это вы, веря гнусной пропаганде и не воспринимая информацию даже от своих родственников и друзей из Украины, молчали все 8 лет, когда ваша страна оккупировала Крым и часть Донбасса. Это вы высокомерно относились к украинцам и считали, что нет такой нации. Это вы пересказывали друг другу мифы о каких-то нацистах и ​​подобный бред. Ваши солдаты, мужчины и дети пришли в Украину - и вы все об этом знаете. Запомните, нас не нужно освобождать. Мы на своей земле строили свою страну и мы ее построим", - заявил Владимир Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украине отдадут золотовалютные резервы РФ

Он отметил, что сегодня украинцы, как никогда единые и решительные. Русские же пришли на наши земли и убивают наших детей. Бомбят и сравнивают с землей наши города.

"Знайте, вас здесь называют орками – всех. Нет сейчас хороших или плохих россиян. Пока вы молчите и поддерживаете пропаганду сумасшедшего диктатора, весь цивилизованный мир сейчас на стороне украинцев и восхищаются тем, как мы строим свою землю. И мы не сдадимся и ваша армия это уже поняла. Ставить ультиматумы умирающим людям за свою землю - бесперспективно", - добавил спортсмен.

Также Владимир Кличко спрогнозировал, что Россия не выживет. А он гордится, что является украинцем.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.