Вандалы пытались разрушить скульптуру "Горькая память детства" перед музеем Голодомора в Киеве

То, что сегодня сделали со скульптурой - недопустимый акт надругательства над памятью целой нации - Стасюк. Фото: Reuters

В ночь с 21 на 22 августа вандалы пытались разрушить скульптуру "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида.

Об этом сообщает официальный сайт учреждения.

"Сейчас один из главных символов музея демонтировали для реставрации. Руководство музея предварительно сообщает: на скульптуре нет повреждений ", - говорится в сообщении.

Национальный музей Голодомора-геноцида пообещал сделать все возможное, чтобы уже в ближайшее время скульптура вернулась на свое место.

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"То, что сегодня было совершено со скульптурой" Горькая память детства ", - недопустимый акт надругательства над памятью целой нации. Мы сделаем все возможное, чтобы "Девочка" поскорей вернулась в экспозицию музея ", - отметила директор музея Голодомора Олеся Стасюк.

Сейчас на месте преступления работают правоохранители.

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