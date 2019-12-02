Вандалы осквернили могилу Героя Небесной Сотни

Автор: facebook.com Как рассказала мать погибшего, преступники выкопали 4 посаженные у могилы туи.

В Вышгороде неизвестные осквернили могилу волонтера Евромайдана Владимира Мельничука.

Сообщила об этом пресс-служба полиции Киевской области.

"Мужчина погиб 20 февраля 2014 от пули вражеского снайпера. Посмертно он получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (21 ноября 2014г— за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства. А также медаль "За жертвенность и любовь к Украине", тоже посмертно", — отметили в полиции.

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Как рассказала мать погибшего, злоумышленники выкопали четыре редкие туи, посаженные у могилы ее сына.

На сегодняшний день полиция разыскивает лиц, причастных к преступлению. Уголовное производство открыто по статье 297 УК Украины — "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок от 3-х до 5-и лет или лишение свободы на тот же срок.

Автор: facebook.com Как рассказала мать погибшего, преступники выкопали 4 посаженные у могилы туи.

На могиле героя АТО в Черкассах сожгли государственный флаг. Обнаружили это и написали заявление в полицию родственники погибшего.