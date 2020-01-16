Валерий Сюткин после скандального заявления о Крыме едет с концертом в Киев

Валерий Сюткин планирует выступить в Киеве 27 апреля. Фото: rg.ru

Российский певец Валерий Сюткин, назвавший аннексию Крыма "блестящей" операцией президента РФ Владимира Путина "по восстановлению справедливости", намерен дать концерт в Киеве.

Анонс на 27 апреля во дворце "Украина" опубликован на сайте Concert.ua.

Одним из первых на это обратил внимание шоумен Сергей Притула.

"Валера Сюткин считает, что Владимир Владимирович провел аннексию Крыма "блестяще". Внимание, знатоки, вопрос: проведет ли Валерий свой концерт во дворце "Украина"? Минута пошла!" – приводит комментарий Притулы НВ.

Это сообщение украинский шоумен опубликовал на своей странице в Facebook, но через некоторое время удалил.

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Как сообщили в МВД Украины, в течение 2019-го в страну не пустили более 7,3 тысячи россиян.