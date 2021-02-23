Вакцину от коронавируса, которая направляется из Индии, нельзя применять

Вакцину Covishield, которая направляется в Украину, нельзя применять из-за отсутствия у завода-изготовителя украинской национальной GMP-сертификации. Фото: pixabay.com

Вакцину Covishield, которая направляется в Украину, нельзя применять.

Индийский Институт сывороток (Serum Institute of India), на мощностях которого производится данная вакцина по лицензии Oxford-Astra Zeneca, - не имеет украинской национальной GMP-сертификации. Об этом сказал председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко в эфире телеканала "Украина 24".

"Степанов - это ходячая катастрофа, и он в очередной раз втянул в свою авантюру руководство нашей страны. Проблема в том, что Индийский Институт сывороток (ИИС) не имеет GMP-сертификации. Украинский национальный GMP-сертификат ... 1-1,5 года назад украинские инспекторы при посещении Института сывороток указали более чем на 6 замечаний - от критических к незначительным. Только неделю назад Индийский институт сывороток подал в Министерство здравоохранения обоснованные ответы, документально подтвержденные, об устранении этих недостатков. Сейчас ИИС не имеет украинской национальной GMP-сертификации . в таком случае вакцина пока не может быть зарегистрирована на территории Украины и использована. Кроме того, только в среду поднимут вопрос о том, чтобы повторно отправить инспекцию в Индию на производственные мощности ИИС для повторной инспекции", - заявил Кравченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19

Эксперт также добавил, что сертификацию в Украине можно будет подтвердить только после повторной инспекции в Индии украинскими инспекторами, что длится 5 суток и подготовки соответствующего отчета, на что уходит неделя. Только тогда вакцину можно будет зарегистрировать на территории Украины и потом применять.

"В настоящее время эту вакцину ни завозить нельзя, ни проводить регистрацию, ни использовать. Цена этой вакцины для индийского правительства составляет менее 3 долларов. По какой стоимости будет покупать Украины, мне неизвестно. На самом деле этот препарат не является брендовым, это не AstraZeneca, это непосредственно вакцина, произведенная по лицензии ИИС под другим торговым названием - Covishield", - сказал он.

GMP - (Good Manufacturing Practice или Надлежащая Производственная Практика) - это действующий алгоритм проведения процедуры подтверждения соответствия условий производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики и требованиям регистрационного досье.

Индийская вакцина CoviShield против коронавируса прибудет в Украину утром во вторник, 23 февраля. Ее доставят в аэропорт "Борисполь". Первую партию препарата перевезут на логистический склад, и в тот же день вакцина попадет в некоторые регионы.