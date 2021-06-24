Вакцинироваться от Covid-19 можно без декларации с семейным врачом - МОЗ

В Минздраве объяснили по вакцинации от коронавируса. Фото: Reuters

Отсутствие декларации с семейным врачом не является основанием для отказа в проведении вакцинации от Covid-19.

"Отсутствие декларации не является основанием для отказа в проведении вакцинации… Медицинские учреждения, которые делают прививки, имеют отдельные договоры с Нацслужбы здоровья, по которым им приходит оплата за проведенную услугу", — на брифинге сообщил министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сегодня есть два действенных метода сдерживания коронавирусной болезни: соблюдение карантина и вакцинация", — подчеркнул он.

В случае отказа в прививке из-за отсутствия декларации Ляшко призвал украинцев звонить на горячую линию НСЗУ 16-77 или в контакт-центр Минздрава: 0800 60 20 19.

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