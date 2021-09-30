Вакцинировать детей от Covid-19 пока не будут - МОЗ

В Минздраве рассказали о вакцинации детей. Фото: Reuters

Украинцы в возрасте от 12 до 18 лет могут сделать прививку вакциной, инструкция к которой это позволяет.

Проводить такую кампанию в национальном масштабе пока не будут, сообщил журналистам министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Минздрав рассматривал такую возможность, но мы не приняли решения в национальном масштабе. Относительно людей до 18 лет мы не запрещаем их вакцинировать, их можно вакцинировать, но мы не делаем это массовой кампанией", - сказал глава Минздрава.

Приоритет вакцинальной кампании - "это защита украинцев и предотвращение тяжелого течения, под наибольшим риском люди старшего возраста". 80% всех летальных случаев от Covid-19 были у людей старших 60 лет, при этом 98% умерших от Covid-19 не были вакцинированы.

Минздрав утвердил рекомендации о возможности вакцинации детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Эту вакцину разрешено использовать в Украине для детей старше 12 лет в случае, если ребенок имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после Covid-19 из-за сопутствующих болезней, для объединения семьи ребенок выезжает в страну, где для пересечения границы нужен сертификат, подтверждающий вакцинацию против Covid-19, или международное свидетельство о вакцинации, или он выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против Covid-19 или международное свидетельство о вакцинации.

Вакцинация детей от 12 лет допускается, если ребенок является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию против Covid-19, а также если ребенок приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer и имеет соответствующие подтверждающие документы.

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Министерство здоровья Украины утилизирует 34 тыс. доз ковид-вакцины от Pfizer. Ее не допустили к использованию по подозрению в нарушении условий хранения.