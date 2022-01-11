Вакцинированные CoronaVac украинцы смогут ездить по Европе, но есть условие

После CoronaVac для бустерной дозы рекомендуют Pfizer или CoronaVac. Фото: pixabay.com

Украинцы, сделавшие две прививки от коронавируса вакциной CoronaVac, смогут путешествовать по странам, которые не сертифицировали эту вакцину. Для этого необходимо сделать бустерную дозу препаратом Pfizer.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает "Украинская правда. Жизнь".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определили пять стран, где больше всего свирепствует Covid-19

После получения третьей дозы можно сгенерировать новый сертификат о вакцинации. В нем будет указано название препарата последней прививки. Следовательно, если человек получил две вакцины CoronaVac и третью - Pfizer, то сможет попасть в страны, признающие мРНК-вакцины.

"Важно, что в документе будет указана только последняя доза вакцины и она должна быть одобрена страной, куда человек путешествует", - пояснили в Минздраве.

Новый сертификат можно будет сформировать в приложении "Дія" в конце января.

Третью прививку от коронавируса можно сделать только через шесть месяцев после первого курса вакцинации. В Украине бустерную дозу вакцины за несколько дней получили около 20 тыс. человек.