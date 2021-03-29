Вакцинированные AstraZeneca получат вторую дозу этого же препарата

Степанов пояснил, как будет происходить вакцинация. Фото: Reuters

Привитые вакциной Covishield разработки AstraZeneca, получат 2-ю дозу этого же разработчика.

"Если мы говорим о Covishield, мы должны осознавать, что это вакцина AstraZeneca. То есть есть AstraZeneca, которая производится на европейских мощностях, AstraZeneca, которая производится в Индии и AstraZeneca, которая производится в Южной Корее. Но все это одна и та же вакцина. Например, если человек был вакцинирован 24 февраля, то через 90 дней ему должны сделать 2-ю дозу этой вакцины, это в 20-х числах мая. Это будет или Covishield, или AstraZeneca, которую мы получим от COVAX. Нет разницы, человек получит 2-ю дозу", - пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Изменять вакцины нельзя, пояснил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВОЗ назвала вероятную гипотезу происхождения коронавируса

"Нельзя получить 1-ю дозу вакцины AstraZeneca, а 2-ю дозу Sinovak", - сказал Степанов.

В ближайшее время в рамках программы Covax Украина ожидает 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз Pfizer. Вакцинация 2-й дозой начнется с конца мая, сообщается на сайте президента Украины Владимира Зеленского.