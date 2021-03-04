Вакцинацию в Украине срывают "коллаборационисты коронавируса" - Степанов

Степанов заявил о срыве вакцинации. Фото: АР

В Украине срывается процесс вакцинации населения.

"26951 - количество жизней украинцев, которых за год забрал Covid. И способ остановить этот счетчик смерти, это - вакцинация. Потому что все очень просто, с одной стороны есть страшная болезнь, которая уносит жизни, потому что никто из врачей не может сказать в каком возрасте и как она будет протекать. И она заканчивается смертью и реанимацией. А с другой стороны есть вакцина - средство защиты от этой болезни. Когда ты точно не умрешь, если ты вакцинирован ... Казалось бы, государство должно обеспечить, и люди должны начать вакцинироваться, потому что это гарантия жизни. Что мы имеем в нашей стране? Уже несколько месяцев имеем антивакцинальную вакханалию", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на власть".

Он отметил, что в Украине уже сформировались "коллаборационисты коронавируса", которые делают все, чтобы сорвать вакцинацию.

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Степанов напомнил, что на вакцинацию против коронавируса можно записаться на портале "Действие". Также есть возможность это сделать через контакт-центр МЗ.

В Украине 24 февраля началась вакцинация от коронавируса вакциной Covishield, изготовленной в Индии по лицензии Oxford / AstraZeneca. До 31 марта Минздрав рассчитывает получить еще 1,5 млн доз этой вакцины. Также в начале марта ожидается поставка 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. По состоянию на 4 марта первую дозу вакцины от Covid-19 получили 9568 человек.