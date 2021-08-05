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четверг, 05 августа 2021 03:13

Вакцинация не единственный инструмент борьбы с пандемией - ВОЗ

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Вакцинация не единственный инструмент борьбы с пандемией - ВОЗ
В ВОЗ сообщили об инструментах борьбы с пандемией. Фото: Reuters

Вакцинация от коронавируса не является единственным инструментом, с помощью которого можно остановить пандемию.

"В то же время мы все должны помнить, что вакцины - не единственный инструмент. Действительно, не существует единого инструмента, который победит эту пандемию", - заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

В организации отмечают, что победить пандемию возможно только с помощью комплексного подхода вакцинации в сочетании с проверенными мерами общественного здравоохранения и социальными мерами.

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Штамм коронавируса Дельта более заразен, чем обычный Covid-19 и отличается от него рядом симптомов. Распространенными признаками являются лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк, а вот потеря обоняния или вкуса при Дельте фиксируются реже.

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