Вакцина от коронавируса: Великобритания начала получать, Франция и Португалия заявили о бесплатной вакцинации для населения

Европейские страны начали получать вакцину от коронавируса. Фото: Reuters

Великобритания стала первой страной в мире, которая получила вакцину от коронавируса.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что вакцинация от коронавируса Covid-19 в стране будет бесплатной, сообщают европейские СМИ.

Премьер отметил, что одна из целей заключается в том, чтобы гарантировать достаточное количество доз вакцин для жителей страны.

В Португалии вакцину от коронавируса сделают бесплатной для всех, а прививать будут добровольно. Вакцинацию начнут в январе и проведут в три этапа.

Во всех странах в первую очередь вакцину испытывают пожилые люди и работники домов престарелых

После этого вакцину доставят в центры массовой вакцинации. Они оснащены в конференц-залах и на спортивных аренах. Следующими ее получат уже больницы и медицинские центры.

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Напомним, в ВОЗ заявили, что вакцины против Covid-19 имеют "феноменальные" перспективы. Они "могут изменить правила игры".