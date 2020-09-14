Вакцина от Covid-19 не завершит пандемию - ВОЗ

По состоянию на утро 14 сентября во мире в целом зафиксировано 29, 201 млн случаев коронавируса. Фото: Reuters

В европейском представительстве Всемирной организации здравоохранения сообщили, что будущая вакцина от Covid-19 не завершит пандемию.

В то же время, она не будет одинаково эффективной для всех групп населения. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюґе, сообщает Daily Star.

"Я все время слышу: "Вакцина завершит пандемию". Конечно, нет! Мы даже не знаем, вакцина поможет всем группам населения. Сейчас мы видим некоторые признаки того, что она поможет одной группе, а другой нет. Конец пандемии - это момент , когда мы как сообщество научимся жить с этой пандемией. И это зависит от нас, в этом позитив", - рассказал чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакцины от Covid-19: государство планирует потратить миллиарды

По прогнозам ВОЗ, уже со следующего месяца в странах Европы произойдет рост смертности от коронавирусной болезни. При этом, увеличение количества смертей будет связано с ростом количества случаев заболевания.

"Ситуация усложняется. В октябре и ноябре мы увидим большее количество смертей", - отметил Клюге.

По состоянию на утро 14 сентября во мире в целом зафиксировано 29, 201 млн случаев коронавируса. Фото: dailystar.co.uk

По состоянию на утро 14 сентября в мире в целом зафиксировано 29,201 млн случаев коронавируса, из них 928 тыс. летальных. Антилидерами по заболеваемости остаются США, Индия, Бразилия и Россия. 27 июля в США началась самая масштабная последняя фаза испытаний вакцины от коронавируса.