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четверг, 28 октября 2021 13:24

Вакцина не вызывает бесплодие и не влияет на ДНК – Минздрав

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Вакцина не вызывает бесплодие и не влияет на ДНК – Минздрав
Кузин рассказал о фейках о вакцине. Фото: Pexels

Информация о том, что вакцина от коронавируса изменяет ДНК или вызывает бесплодие - фейк.

На телеканале "Україна 24" об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Есть доказательная медицина, об этом есть исследования. Поэтому не доверяйте фейкам, что вакцина вызывает либо бесплодие, либо влияет на вашу ДНК", - сказал он.

Медик добавил, что поддельный сертификат вакцинации не спасет жизнь.

"Если у вас есть поддельный сертификат и вы воспользовались им, обратитесь в пункт прививки и получите настоящую вакцину и полный курс прививок. Надо будет рассказать, что вы его купили. Соответственно, вызовут полицию, соберут доказательства. Но человек получит защиту. А это самое ценное", - сказал он.

Кузин подчеркнул, что ношение масок и дистанцию ​​нельзя игнорировать.

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"Вакцинация является действительно эффективным методом. Человек если и инфицируется, то переносит заболевание в легкой форме. Но не стоит забывать об обычных противоэпидемических нормах, соблюдать дистанцию, использовать маски. Они также эффективны против коронавируса", - сказал он.

Европа остается единственным континентом, где растет заболеваемость коронавирусом. Уже несколько недель подряд фиксируют увеличение случаев Соvid-19. За неделю с 18 по 24 октября выявили увеличение общемировых новых случаев заражения Covid на 4%.

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28
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