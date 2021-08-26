Вагоны сошли с рельсов: пассажирские поезда опаздывают более чем на 1 ч.

 
Ексклюзивы
1/5
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 531
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 432
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1062
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1269
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 13338
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1359
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
2 Просмотров: 15093
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 1809
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 639
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 756
Фото
Все фото
7
16
10
3
18
Довела до слез: что известно о девочке, которая заставила плакать Зеленского на параде
Довела до слез: что известно о девочке, которая заставила плакать Зеленского на параде
Шапки-зонтики и красные сапоги - что украинцы надели на парад
Шапки-зонтики и красные сапоги - что украинцы надели на парад
Активисты восстали против вымирания, зачистка Стены Плача и протесты коренного населения: самые интересные фото среды
Активисты восстали против вымирания, зачистка Стены Плача и протесты коренного населения: самые интересные фото среды
В МВД подсчитали, сколько людей вышли на улицы Киева в День Независимости
В МВД подсчитали, сколько людей вышли на улицы Киева в День Независимости
Воздушные гимнасты и огромные шары. Зрелищные фотографии с фестиваля в Киеве
Воздушные гимнасты и огромные шары. Зрелищные фотографии с фестиваля в Киеве
Видео
Все видео
Военный сделал предложение любимой на параде ко Дню Независимости
Военный сделал предложение любимой на параде ко Дню Независимости
Президент Эстонии сделала неожиданное заявление о вступлении Украины в ЕС
Президент Эстонии сделала неожиданное заявление о вступлении Украины в ЕС
Столица готовится к параду - прямая трансляция
Столица готовится к параду - прямая трансляция
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага
В НАТО поздравили Украину с Днем Независимости
В НАТО поздравили Украину с Днем Независимости
Интервью
1/5
Что такое голодовка, о которой говорил мой дед, узнала уже при независимости – Ирма Витовская
Что такое голодовка, о которой говорил мой дед, узнала уже при независимости – Ирма Витовская
Просмотров: 639
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 747
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1476
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 252
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1305
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 августа 2021
Просмотров: 963
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
четверг, 26 августа 2021 13:06

Вагоны сошли с рельсов: пассажирские поезда опаздывают более чем на 1 ч.

  Комментировать
Вагоны сошли с рельсов: пассажирские поезда опаздывают более чем на 1 ч.
Железнодорожники работают над ликвидацией последствий. Фото: pixabay.com

Сегодня вероятно задержание некоторых поездов на Львовщине вследствие схождения грузовых вагонов. Время опоздания поездов составляет от 50 мин. до 1 ч. 20 мин.

Сейчас движение поездов обеспечили парной колеей, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Железнодорожники работают над ликвидацией последствий на участке Глинная-Навария — Львов. Никто не пострадал. На месте происшествия работает комиссия Укрзализныци. Извините за вынужденную задержку", - говорится в сообщении.

Список рейсов, следующих с опозданием:

▪️ № 6 Херсон — Ужгород;

▪️ № 41 Днепр — Трускавец;

▪️ № 46 Лисичанск — Ужгород;

▪️ № 146 Ужгород — Львов;

▪️ № 807 Львов — Коломыя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вблизи Тернополя локомотив сошел с рельсов

В Чехии у поселка Милавце столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии погибли три человека, десятки получили травмы. На месте погибли машинисты обоих поездов, а также один пассажир. Пострадали более 30 человек, несколько из них находятся в критическом состоянии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вагоны сошли с рельсов: пассажирские поезда опаздывают более чем на 1 ч.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

В селе объявили о создании республики

Закованного в цепи фокусника бросили в воду

Самое читаемое
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
27
 2 Просмотров: 15093
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
27
 Просмотров: 13338
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн Просмотров: 8100
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому 1 Просмотров: 3978
Порошенко облили зеленкой
Порошенко облили зеленкой
 30 Просмотров: 3852
Общество
За погоревшего на взятке в $90 тыс. чиновника внесли залог. Сумма впечатляет
За погоревшего на взятке в $90 тыс. чиновника внесли залог. Сумма впечатляет Просмотров: 117
От жары до заморозков: какой будет погода в сентябре
От жары до заморозков: какой будет погода в сентябре Просмотров: 441
Зеленский присвоил почетные наименования бригадам Нацгвардии
Зеленский присвоил почетные наименования бригадам Нацгвардии Просмотров: 162
ВАКС разрешил специальное досудебное расследование против Януковичей
ВАКС разрешил специальное досудебное расследование против Януковичей Просмотров: 63
Количество Covid-больных стремительно растет: свежая статистика
Количество Covid-больных стремительно растет: свежая статистика Просмотров: 684
Больше всего комментируют
30
Порошенко облили зеленкой
3
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
2
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
2
США будут поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией - Блинкен
2
Посольство США осудило нападение на Порошенко
Голосов: 57016
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть