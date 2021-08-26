Вагоны сошли с рельсов: пассажирские поезда опаздывают более чем на 1 ч.

Сегодня вероятно задержание некоторых поездов на Львовщине вследствие схождения грузовых вагонов. Время опоздания поездов составляет от 50 мин. до 1 ч. 20 мин.
Сейчас движение поездов обеспечили парной колеей, сообщает пресс-служба Укрзализныци.
"Железнодорожники работают над ликвидацией последствий на участке Глинная-Навария — Львов. Никто не пострадал. На месте происшествия работает комиссия Укрзализныци. Извините за вынужденную задержку", - говорится в сообщении.
Список рейсов, следующих с опозданием:
▪️ № 6 Херсон — Ужгород;
▪️ № 41 Днепр — Трускавец;
▪️ № 46 Лисичанск — Ужгород;
▪️ № 146 Ужгород — Львов;
▪️ № 807 Львов — Коломыя.
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В Чехии у поселка Милавце столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии погибли три человека, десятки получили травмы. На месте погибли машинисты обоих поездов, а также один пассажир. Пострадали более 30 человек, несколько из них находятся в критическом состоянии.
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