В зоне влияния антициклона: синоптик рассказала, ослабнет ли жара

Украина находится в зоне влияния антициклона, местами могут ожидаться мощные ливни с градом. Фото - ОГО

Украина находится в зоне влияния антициклона, когда тотальные существенные осадки маловероятны. Однако местами могут ожидаться мощные ливни с грозой и градом.

Такого рода кратковременные ливни в среду, 19 июня, можно ожидать в восточных, западных областях страны и на территории Полтавской и Одесской областей. На остальной территории - без осадков.

Удержится жара. В течение дня предполагается +28 +33 градуса, в западных областях +26 +29 градусов, сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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"Не забывайте об осторожном обращении с огнем, не бросайте куда попало окурки. Уже не говорю о разжигании костров и сжигание мусора - это может быть просто преступлением", - предостерегла синоптик.

В Киеве будет сухо и жарко, около 30 градусов.

По предварительным прогнозам, ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня. Постепенно: сначала Запад, затем Север, Центр и уж с 26-27 июня станет легче и на Юге и Востоке.

Остаток лета будет жарким. Периодически будут идти сильные кратковременные ливни. По всей территории Украины столбики термометра не будут опускаться ниже 29 градусов. В июле прогнозируют жару по всей территории Украины. 4-6 июля пройдут дожди. В августе проливных дождей станет больше. На них стоит рассчитывать 2-4 августа. С 16 августа жара будет постоянно чередоваться с дождями. При таких температурных качелях следует остерегаться бурь.