В Житомире на билбордах кандидатов в президенты расклеили российские флаги

В Житомире неизвестные испортили агитационные билборды кандидатов в президенты. Фото: Укринформ

В Житомире неизвестные расклеили на агитационных билбордах нескольких кандидатов в президенты российские флаги.

Об инциденте сообщили полицию, во время проверки в городском микрорайоне Корбутовка правоохранители обнаружили 11 таких плакатов с наклеенными на них ненадлежащими изображениями. Еще 6 испорченных билбордов зафиксировали в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Судя по фото, которые опубликовал Укринформ, неизвестные испортили агитацию Юлии Тимошенко, Александра Вилкула, Владимира Зеленского.

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В настоящее время полиция проводит соответствующие проверки.







В городе Вишневое под Киевом неизвестные сожгли билборд кандидата в президенты, бывшего "регионала" Александра Вилкула.