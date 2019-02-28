В Житомире на билбордах кандидатов в президенты расклеили российские флаги

В Житомире неизвестные расклеили на агитационных билбордах нескольких кандидатов в президенты российские флаги.
Об инциденте сообщили полицию, во время проверки в городском микрорайоне Корбутовка правоохранители обнаружили 11 таких плакатов с наклеенными на них ненадлежащими изображениями. Еще 6 испорченных билбордов зафиксировали в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Судя по фото, которые опубликовал Укринформ, неизвестные испортили агитацию Юлии Тимошенко, Александра Вилкула, Владимира Зеленского.
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В настоящее время полиция проводит соответствующие проверки.
В городе Вишневое под Киевом неизвестные сожгли билборд кандидата в президенты, бывшего "регионала" Александра Вилкула.
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