В жару работодатель привозит мороженое – украинец о реалиях заработков в Израиле

Украинец рассказал о заработках и расходах в Израиле

Киевлянин Дмитрий Довгань третий год работает в Израиле. Ежемесячно имеет от $1700 до 2300 зарплаты. За три года шесть раз меняли работу. Был уборщиком, работником ресторана, прокладывал интернет - кабели, строил дороги. Сейчас работает в строительной компании подсобным рабочим.

"В Израиле труднее всего работать летом на улице. Здесь очень жарко, иногда температура достигает 50 градусов жары. Но к таким работникам здесь лояльно относятся. Всех обеспечивают водой со льдом, а когда очень жарко привозят мороженое. Правда здесь это больше фруктовый лед", - говорит Дмитрий.

Мужчина откладывает на собственное жилье в Киеве. Говорит благодаря карантину спросили пребывание в стране.

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"На себя ежемесячно трачу $ 500. Здесь очень дорогое жилье. Снимаем комнату в хостеле. Из плюсов только кондиционер. Но и за нее платим $100 с каждого. Если бы снимали квартиру пришлось бы платить $300. Дорога и еда. Небольшая бутылка воды – 50 гривен, Чтобы экономить на питании мы скупаемся вместе и поздно вечером, когда магазины выставляют товары со скидками. Например, три бутылки молока в упаковке купить дешевле чем одну. Все рассчитано на большие семьи", - рассказывает Дмитрий.

Мужчина признается, что одежду, некоторые продукты и обувь часто подбирает на помойках.

В Украине количество официально зарегистрированных безработных на 12 мая выросла до 486,7 тыс. людей. С начала введения карантина безработных стало на 197 тыс. человек больше, рассказал во время часа вопросов к правительству премьер-министр Денис Шмыгаль.