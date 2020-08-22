В Запорожье разоблачили экспертную фирму, которая занизила стоимость коммунальной земли более чем 2,5 миллиона грн

В Запорожье Служба безопасности Украины разоблачила экспертную фирму, которая занизила стоимость коммунальной земли более чем на 2,5 млн грн.
Директору фирмы сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс служба СБУ.
"Противоправная деятельность еще одной частной экспертной фирмы, которая способствовала искусственному занижению стоимости коммунальной земли, прекратили сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожье. По данным следствия, коммерсанты заключили ряд договоров с Запорожским городским советом на оценку земли под строительство. Однако злоумышленники решили получить с этого дополнительную выгоду: по заказу покупателей эксперты "удешевляли" землю в несколько раз, за что получали свой процент от незаконно сэкономленной суммы. Так, при оценке участка на окраине города, выделенной горсоветом под ведение бизнеса, злоумышленники занизили ее стоимость почти вдвое. Эти действия привели к недополучению местным бюджетом более 2,5 миллиона гривен ", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, директору экспертной фирмы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. На земельный участок наложен арест.
СБУ инициировала проведение экспертиз по реальной стоимости ранее оцененных фирмой земельных участков в областном центре.
Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают возможную причастность должностных лиц горсовета к сделке.
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