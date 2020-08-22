В Запорожье разоблачили экспертную фирму, которая занизила стоимость коммунальной земли более чем 2,5 миллиона грн

СБУ инициировала проведение экспертиз по реальной стоимости ранее оцененных фирмой земельных участков в областном центре. Фото: СБУ

В Запорожье Служба безопасности Украины разоблачила экспертную фирму, которая занизила стоимость коммунальной земли более чем на 2,5 млн грн.

Директору фирмы сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс служба СБУ.

"Противоправная деятельность еще одной частной экспертной фирмы, которая способствовала искусственному занижению стоимости коммунальной земли, прекратили сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожье. По данным следствия, коммерсанты заключили ряд договоров с Запорожским городским советом на оценку земли под строительство. Однако злоумышленники решили получить с этого дополнительную выгоду: по заказу покупателей эксперты "удешевляли" землю в несколько раз, за ​​что получали свой процент от незаконно сэкономленной суммы. Так, при оценке участка на окраине города, выделенной горсоветом под ведение бизнеса, злоумышленники занизили ее стоимость почти вдвое. Эти действия привели к недополучению местным бюджетом более 2,5 миллиона гривен ", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, директору экспертной фирмы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. На земельный участок наложен арест.

СБУ инициировала проведение экспертиз по реальной стоимости ранее оцененных фирмой земельных участков в областном центре.

Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают возможную причастность должностных лиц горсовета к сделке.

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