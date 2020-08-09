В ВСУ зафиксировали 6 летальных случаев от коронавируса

Работница была была подключена к аппарату ИВЛ. Фото: Reuters

В Житомирской области работник ВСУ умерла от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Летальный случай в Житомирской области -1 работник ВС Украины (с 24.07.20 находилась на амбулаторном лечении по адресу проживания. В связи с ухудшением состояния 02.08.20 госпитализирована в КУ ЦГБ N1 (Житомир). С 03.08.20 была подключена к аппарата ИВЛ. Умерла утром 09.08.20р) ", - сказано в сообщении.

За прошедшие сутки в ВСУ обнаружили 11 новых случаев заражения коронавирусом. 3 из них находится в учреждениях здравоохранения (Национальный Военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих, военный госпиталь г. Десна - 1 военнослужащий). Их состояние здоровья удовлетворительное.

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"На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 8 человек (Киевская область - 1 военнослужащий, Львовская область - 4 военнослужащих, Закарпатская область - 1 военнослужащий, Винницкая область - 1 военнослужащий, Черниговская область - 1 государственный служащий ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания ", - отмечается в сообщении.

По состоянию на 9 августа количество больных коронавирусом в Вооруженных Силах Украины составляет 305 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 681 человека. Летальных случаев - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 795 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 172.